Unbedingte Leidenschaft für Musik

DJ-Team „Doubledecker“ legt am Wochenende beim Kappenfest auf

Metelen

Auf ein Vierteljahrhundert im Partygeschäft blickt in diesem Jahr der Metelener Thomas Helker zurück. Das DJ-Team „Doubledecker“ wurde mit ihm zum Markennamen, viel gebucht für Großveranstaltungen und in den vergangenen Jahren zunehmend spezialisiert auf die musikalische Begleitung von Hochzeitsfeiern. Am Wochenende legt Helker beim Kappenfest der Landjugend im Bürgersaal auf.

Von Dieter Huge sive Huwe