Ungewöhnliche Annäherung an die Partnergemeinde

Traumhafte Natur erlebten sechs Metelener, die mit dem Kanu auf der Loire unterwegs waren. Das Sextett nutzte die Tour auch, um rechtzeitig zum Treffen der Partnergemeinden in Château-Renard zu sein. Schließlich sind einige von ihnen schon seit vielen Jahren mit den französischen Gastgebern befreundet.

Als die meisten Teilnehmenden der Bürgerreise nach Château-Renard in der Vorwoche noch ihre Koffer packten, waren sechs Metelener bereits mit kräftigen Paddelschlägen unterwegs zu dem Treffen. Schon am Sonntag vor den Tagen, in denen die Partnerschaft zwischen Metelen und dem französischen Örtchen gefeiert wurden, waren sie angereist.