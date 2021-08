Vertrauen für sexuelle Handlungen ausgenutzt

In seiner Einlassung gab der 32-Jährige an, zur Sache keine Angaben machen zu können, da er an diese Situation keinerlei Erinnerung habe. Nachdem er und einige Freunde sich an diesem Abend zum „Vorglühen“ getroffen hätten, habe er mit weiteren Bekannten beim Metelener Oktoberfest gefeiert und kräftig „dem Starkbier und ein paar Kurzen“ zugesprochen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch