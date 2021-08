Vier Planeten bis zum K+K-Markt

Metelen

Einen Planetenweg für den Ort erarbeiten derzeit die Viertklässler der St.-Vitus-Schule. Die Mädchen und Jungen erforschen die Himmelskörper, setzen sie in Relation zum Zentralgestirn und überlegen gemeinsam, in welchem Abstand zum Modell der Sonne sie sie aufstellen. In einem einheitlichen Maßstab werden die Planeten-Modelle dauerhaft platziert. Und die Sonne scheint hell am Nieporter Esch.

Von Dorothee Zimmer