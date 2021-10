Vom Drumset hinters Mischpult

Metelen/Wettringen

Ob es in seinem Job vor Vorteil ist, selber Musiker zu sein? Alexander Losch, der seinen Arbeitsplatz sonst eher sachlich und nüchtern beschreibt, muss lachen: „Sicherlich, gerade dann, wenn man das Licht live steuert.“ Taktgefühl ist also gefragt in dem Beruf, den der Metelener mit Leidenschaft ausübt und das so erfolgreich, dass er als einer der besten Auszubildenden des diesjährigen Jahrgangs von der IHK geehrt wurde.

Von Dieter Huge sive Huwe