Von Superheldinnen und dem Erforschen der eigenen Stärken

Futurisches Tanztheater erlebte das jugendliche Publikum am Freitagnachmittag im Bürgersaal. Auf Einladung der Kulturinitiative Metelen gastierten Isabell Bernhard, Sarah Bernhard, Friederike Klodwig und Charlotte Petersen in Metelen. Ihre Geschichte erzählten sie gänzliche ohne Worte, aber mit viel Tanz und Akrobatik.

Das futuristische Tanztheaterstück "Turbogigamanipoweristisch" begeisterte am Freitagnachmittag im Bürgersaal.

Sie leben in einer anderen Galaxie und stecken voller Kraft und Tatendrang – die vier Superheldinnen Turbo, Giga, Mani und Power, die auf Einladung der Kulturinitiative Metelen (KIM) im Bürgersaal gastieren. Ihre Energie demonstrieren sie durch fantasievolle Choreographien. Als sie aber ihren Heimatplaneten verlassen müssen und in die Erdatmosphäre eintreten, scheinen ihre Kräfte zu schwinden, bis sie erschöpft am Boden liegen.