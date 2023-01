Vor großer Herausforderung

Nur wenig Interesse am kfd-Zukunftsforum

Metelen

Die Metelener Frauengemeinschaft steckt in einer Krise. Es gibt kaum Frauen, die Verantwortung im Leitungsteam übernehmen wollen. In der kommenden Woche könnte dies überdeutlich werden, wenn die langjährige Vorsitzende Ulla Langehaneberg wie angekündigt ihre Position aufgeben wird. Die Resonanz auf ein vorbereitendes Zukunftsforum, das am Dienstag im Ackerbürgerhaus anberaumt war, zeigte mit gerade mal einem Dutzend Teilnehmerinnen, dass das Problem tief sitzt.

Von Irmgard Tappe