Wegeverband droht das Scheitern

Der Wirtschaftswegeverband, an dessen Gründung seit einem Jahrzehnt gearbeitet wird, könnte sich nur einen Monat vor seiner Gründung erledigt haben. Neue Rahmenbedingungen für die Finanzierung von Straßensanierungen im kommunalen Bereich machen ihn überflüssig, wenn sie denn Gesetz werden. Die Union im Rat wollte an der Verbandsgründung festhalten, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Zehn Jahre lang arbeiten sie schon am Wirtschaftswegeverband, jetzt droht ihm das Aus – nur einen Monat vor seiner beabsichtigten Errichtungsversammlung. Die Gründe dafür liegen in Düsseldorf; Bürgermeister Gregor Krabbe stellte sie an den Beginn der Diskussion zum Thema im Rat am Montagabend.