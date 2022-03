Wegränder blitzblank gemacht

16 Vereine, Verbände, Gruppen und auch Einzelpersonen zogen am Samstag aus, um den Unrat von Metelens Wege- und Straßenrändern zu räumen. Bei der Müllsammelaktion erstmals dabei waren die Freizeitsportler des RSV, die sich den Radweg von der Heeker Straße bis zum Dinopark vorgenommen hatten. Sogar ins Wasser kletterten die Angler, die in Wathosen auch die Vechte nach Unrat durchkämmten.

Auch diese Mädchen und Jungen packten mit an bei der Säuberung der Metelener Wegränder.

Die Sonne strahlte am Samstag von einem blitzblanken, blauen Himmel auf die Gemeinde Metelen hinab. Und strahlend und blitzblank sollte auch das Vechteörtchen werden. Das hatten sich viele Vereine, Familien und Einzelpersonen auf die Fahnen geschrieben, als sie sich in großer Zahl an der Aktion „Metelen macht sauber“ beteiligten.