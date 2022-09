Wehr gleich zweimal gefordert

Metelen

Viel zu tun hatte am Mittwochnachmittag Metelens Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten gegen 16 Uhr zunächst mit dem gesamten Löschzug zum Brand eines Holzstapels in den Mersch aus. Bereits eine halbe Stunde später gab es den nächsten Alarm: Auf dem Langenhorster Damm war eine 26-jährige Gronauerin mit ihrem Pkw in den Straßengraben gefahren.

Von Dieter Huge sive Huwe und Joel Hunold