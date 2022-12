Windkraft: Auf der Suche nach neuen Flächen

Metelen

Mit der Aufhebung der bisherigen Konzentrationszonen, in denen Windräder gebaut werden durften, macht der Rat den Weg frei für die Standortsuche von Investoren an anderen Plätzen im Gemeindegebiet. „Vechte Wind“ nennt sich der Kreis, der die Windräder ganz im Sinne von Bürgerwindparks betreiben will. In die Schlussphase geht dieweil der Windpark Moddefeld. Im kommenden Jahr soll gebaut werden.

Von Dieter Huge sive Huwe