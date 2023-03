Zeltfest: 19-Jähriger zusammengeschlagen

Von zwei Personen festgehalten und eine dritte hat ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen: Wie die Polizei berichtet, ist am Sonntagmorgen auf dem Zeltfest in Metelen ein 19 Jahre alter Wettringer schwer verletzt worden.

Opfer einer Körperverletzung geworden ist am frühen Sonntagmorgen ein 19-Jähriger auf dem Zeltfest an der Industriestraße. Darüber informiert die Polizei in einem Pressebericht. Der Mann aus Wettringen hielt sich gegen 4 Uhr mit zwei gleichaltrigen Bekannten an einem Stehtisch auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß zunächst einer von drei unbekannten Tätern so gegen den Stehtisch, dass Getränke auf dem Tisch umfielen. Als der 19-Jährige den Täter daraufhin ansprach, folgte unvermittelt ein Angriff: Zwei Täter hielten das Opfer an den Armen, der Dritte schlug dem Wettringer mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Hierbei verletzte er sich schwer. Nach der Tat verschwanden die drei Unbekannten in der Menschenmenge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Gäste des Zeltfests, die vor, während oder nach der Tat relevante Fotos oder Videos gemacht haben, werden gebeten, telefonisch unter der Nummer 0 25 51 / 15 41 15 Kontakt mit der Polizei in Steinfurt aufzunehmen.