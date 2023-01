Die Vertreter der Gruppe „Blühendes Leben“ (l.) bekamen von Bürgermeister Gregor Krabbe (M.) den ersten Preis überreicht. Platz zwei ging an die Aktiven des Eine-Welt-Ladens (r.).

Ganz bewusst einen größeren Rahmen wählte Bürgermeister Gregor Krabbe, um den Umweltpreis 2022 der Gemeinde zu verleihen. In der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Hauptausschusses am Montagabend überreichte er die Geldpreise an die beiden Gewinner.