Mit Haaren das Meer retten

Haare können Meere retten. Glauben Sie nicht? Ist aber so. Zumindest, was die negativen Einflüsse des Eintrags von Öl, Benzin oder Sonnenmilchresten in das Ökosystem anbelangt. Petra Loddo, Friseurmeisterin und Inhaberin des Salons „Hair Affair“ in Borghorst, macht es vor.

Die Borghorster Friseurmeisterin Petra Loddo hat sich Anfang März der Initiative „Hair Help the Oceans“ angeschlossen.

Haare können Meere retten. Glauben Sie nicht? Ist aber so. Zumindest, was die negativen Einflüsse des Eintrags von Öl, Benzin oder Sonnenmilchresten in das Ökosystem anbelangt. Petra Loddo, Friseurmeisterin und Inhaberin des Salons „Hair Affair“ in Borghorst, wollte schon lange etwas für mehr Umweltfreundlichkeit tun. Könnten die anfallenden Haare, statt diese einfach zu entsorgen, nicht auch sinnvoll verwendet werden? Diese Frage stand im Raum. Als 2020 ein Frachter vor der Insel Mauritius auf Grund lief, sich mehr als Tausend Liter Öl ins Meer ergossen und zumindest ein Teil davon mit menschlichem Haar gebunden werden konnte, machte es Klick bei der Borghorsterin. Petra Loddo recherchierte im Internet und stieß auf das Projekt „Hair Help the Oceans“.

Es handelt sich um den deutschen Ableger der französischen Initiative „Coiffeur Justes“, die schon seit 2018 Haare aus dem Bestand von Friseurgeschäften sammelt, um diese für die Meeresrettung einzusetzen. Das Prinzip, das dahintersteckt: Haare sind ein natürliches Adsorptionsmittel. Sie besitzen die besondere Eigenschaft, wasserunlösliche Materialien aufzusaugen und an sich zu binden. Daher eignen sie sich hervorragend als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste in Gewässern. Ein Kilogramm Haar kann bis zu acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern.

Wie auch der französische Ableger, sammelt „Hair Help the Oceans“ abgeschnittene Haare, die von den Friseuren in Papiertüten aufbewahrt werden. Sie werden anschließend zu Rollen und Filz-Matten verarbeitet und später als Filter in verschmutzten Gewässern eingesetzt. Nachdem die Haare möglichst viel Öl aus dem Wasser gezogen haben, können sie gereinigt werden und sind dann noch bis zu acht Mal wiederverwendbar.

„Ich fand das eine tolle Idee“, sagt Loddo, die als frisch gebackene Großmutter, wie sie sagt, viel mehr noch als früher einen Blick für Nachhaltigkeit bekommen hat. Seit Anfang März nun gehört ihr Geschäft „Hair Affair“ offiziell der deutschen Initiative an. Nicht ohne Stolz präsentiert die Friseurmeisterin die Urkunde, die sie als „Hair Help Hero“ ausweist – als erste überhaupt im Kreis Steinfurt.

Die gesammelten Haare – eben die von Steinfurterinnen und Steinfurtern – werden weltweit eingesetzt. Egal ob im Meer oder an Seen, vor Industriegebieten oder an Küsten, überall könnten so nachhaltig und umweltfreundlich Öle, Treibstoffreste oder Sonnenmilch aus dem Wasser gefiltert werden.

Petra Loddo ist stolz darauf, mittels der Haar-Initiative, der sich inzwischen mehrere hundert Friseurgeschäfte in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz angeschlossen haben, einen Beitrag zum Schutz des Ökosystems Meer leisten zu können. Sie hofft, dass sich dieser Idee weitere Friseurgeschäfte vor Ort anschließen.