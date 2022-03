Mittelständische Firmen im Aufbruchsmodus

„Das Interesse der mittelständischen Wirtschaft im Kreis Steinfurt an Themen wie Nachhaltigkeit und Zukunftsenergien wie Wasserstoff ist riesengroß“, sagt Susanne Schlüters. Die Neuenkirchenerin muss es wissen, sie ist Leiterin des Kreisverbands des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW). Und damit ganz nah am Puls der Unternehmen.

Nachhaltigkeit, das sei „das wohl wichtigste Thema für viele Firmen bei uns“, sagt Schlüters. „Zurzeit habe ich dieses Anliegen eigentlich in jedem Unternehmergespräch.“ Wie groß das Interesse ist, zeigt auch ein Termin am 10. März in der alten Triebwerks-Testhalle des ehemaligen Militärflugplatzes in Hörstel-Dreierwalde. „Wasserstoffaufschwung im Mittelstand – klimapolitische Aspekte, zukünftige Arbeitsplätze, neue Wertschöpfungspotenziale“ so dessen Überschrift; mit über 150 Anmeldungen ist die Veranstaltung komplett ausgebucht.