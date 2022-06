Nach gefährlicher Körperverletzung: Fahndung mit Foto

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hatte der gesuchte Mann am 6. März (Sonntag) in den frühen Morgenstunden gegen 2.45 Uhr zusammen mit einem weiteren Täter in Rheine ein männliches Opfer zu Boden geschlagen. Als der Geschädigte am Boden lag, traten die Täter weiter auf ihn ein.

Der Tatort war in Rheine auf der Kolpingstraße im Bereich hinter der dortigen Volksbank. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.