Vom Praktikanten zum Chef

Kreis Steinfurt

Manchmal läuft die oft so schwierige Nachfolgersuche und Betriebsübergabe im Handwerk wie geschmiert. So auch bei der Hohnhorst GmbH in Ibbenbüren-Püsselbüren: Der ehemalige Praktikant Darius Müller übernimmt den Familienbetrieb.

Von Peter Henrichmann-Roock