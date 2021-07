Nachmieter gesucht

Gimbte

Der Weißstorch braucht neben ausreichender Nahrung auch einen guten Nistplatz, hoch oben, namens „Horst“. Zwei engagierte Familien in Gimbte bauten daher in Eigeninitiative ein solches Storchennest. Erst kam auch Besuch, aber jetzt ist das Storchennest in luftiger Höhe verwaist.

Von Peter Sauer