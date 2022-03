Naturnah und vor allem klimastabil

Anpassungen des Waldes im Kreis an den Klimawandel

Am Anfang stand eine Einschränkung: Man sei auch als Forst-Landesbetrieb nicht „allwissend“, es gebe für die Zukunft unseres Waldes „leider viele Fragezeichen“. Daniel Wagner von Wald und Holz NRW war am Mittwochabend in der Infoveranstaltung des Kreis-Umweltausschusses, um darüber zu berichten, wie sich das Regionalforstamt einen klimafesten Wald der Zukunft bei uns vorstellt.