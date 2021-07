55-Jähriger muss auch Weihnachten in Untersuchungshaft verbringen

„Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Freitag auf Anfrage. Nach dem Tod einer 79-jährigen Neuenkirchenerin Ende Juni auf dem Gelände einer Gärtnerei am Kaisersweg sitzt der 55-jährige Sohn noch immer in Untersuchungshaft. Mit Abschluss der Ermittlungen im kommenden Jahr wird entschieden, ob gegen ihn Mordanklage erhoben wird. Der 55-Jährige schweigt weiter zu den Vorwürfen.

Rückblick: Mitte Oktober war der Sohn erneut festgenommen worden. Zuvor hatte das Amtsgericht Münster auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachtes des Mordes erlassen. Dem Neuenkirchener wird zur Last gelegt, in den späten Abendstunden des 25. Juni seine Mutter an einem Gurt und einer im Brunnen stehenden Leiter herabgelassen und in dem zwei Meter tiefen Wasser des Brunnens ertrinken lassen zu haben – so erläuterte es Oberstaatsanwalt Botzenhardt.