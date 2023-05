Neues zum S-Bahnprojekt Münsterland

Als die Landräte des Münsterlandes und der nie öffentlichkeitsscheue Oberbürgermeister von Münster Ende 2019 das Projekt „S-Bahn Münsterland“ erstmals dem staunenden Publikum vorstellten, herrschte an allerlei Superlativen kein Mangel: Der Nahverkehr werde damit auf eine neue Stufe gehievt, man ziehe mit dem Konzept mit diversen Metropolregionen gleich und entwickle hier den ÖPNV der Zukunft.

Knapp dreieinhalb Jahre später sitzen Nils Winter, Projektleiter beim Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), und Dr. Ingo Heinrich vom Münsteraner Projektbüro „Stellschrauber“ im Kreis-Verkehrsausschuss, um über den Stand der Dinge in Sachen „S-Bahn Münsterland“ zu berichten. Um es vorwegzunehmen: Es braucht bei der Umsetzung des kühnen Vorhabens vor allem eines: viel Geduld. Und auch Vertrauen in die öffentlichen Finanzen.

Ziel: Gut 212.000 Zugreisende pro Tag

Doch der Reihe nach: Insgesamt neun S-Bahnlinien sollen irgendwann einmal – spätestens in 20 Jahren – von Münster aus sternförmig in die Region düsen. Kurz getaktet und mit modernen, elektrifizierten Zügen. Heinrich und Winter sprechen von gut 212 000 Zugreisenden pro Tag im S-Bahnsystem, wenn denn mal alles soweit hergerichtet sei. Und von der Mobilitätswende reden sie ebenfalls. In der Planung beginnt 2026 die sogenannte Vorstufe, 2033 die Stufe 1 und ab 2041 die Stufe 2. Alle Stufen sind mit konkreten, mitunter recht ambitionierten Planungszielen unterlegt.

Der Kreis Steinfurt ist mit insgesamt drei künftigen S-Bahnrouten dabei, zwei davon sind von größter Bedeutung: Da ist zum einen die „S 4“, die heutige Bahnstrecke Münster-Enschede. Die künftige „S 5“ ist deckungsgleich mit der heutigen Bahnlinie Münster-Rheine und die „S 6“ fährt von Münster nach Osnabrück – mit den Bahnhöfen Kattenvenne und Lengerich auf Kreisgebiet.

S 4: Bedarf besonderer Aufmerksamkeit

Zunächst zur „S 4“: Hier ist der Investitionsbedarf besonders hoch, weil dort schon heute viele Fahrgäste registriert werden, die Verbindung zudem großes Entwicklungspotenzial besitzt. Aktuell wird zwischen Altenberge und Nordwalde das zweite Gleis elektrifiziert, weitere Elektrifizierungen sowie zweigleisige Ausbauten müssen folgen, ebenso eine Gleisdurchbindung in Enschede, derzeit noch ein Kopfbahnhof. Mittelfristig werden dort Elektro- statt Dieselzüge fahren müssen. Als S-Bahnhöfe auf Kreisgebiet werden hier wie bisher Altenberge, Nordwalde, Steinfurt-Borghorst, Steinfurt-Grottenkamp, Steinfurt-Burgsteinfurt, Metelen und Ochtrup fungieren.

Die Verbindung Münster-Rheine soll künftig von der „S 5“ bedient werden. Sie gilt mit ihrer bereits vorhandenen Doppelelektrifizierung und der schon heute zumindest tagsüber sehr engen Taktung ebenfalls als großer Frequenzbringer. Hier müssen vor allem viele Bahnsteiganlagen umgebaut werden, die Strecke selbst ist bereits gut ausgebaut. S-Bahnhöfe sind auf dem Gebiet des Kreises Steinfurt – wie bereits heute – vorgesehen in Greven, Greven-Reckenfeld, Emsdetten, Rheine-Mesum und Rheine.

Die dritte Strecke, die das Kreisgebiet zumindest streift, ist die künftige „S 6“ von Münster nach Osnabrück mit Haltepunkten in Kattenvene und Lengerich. Weil ein größerer Teil der Linie durch Niedersachsen führt, erhofft man sich bei der Finanzierung Hilfe seitens des Landes.

Vermarktung beginnt erst ab 2033

Neben der engeren Taktung und dem Schienenausbau ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil des S-Bahnprojekts eine höhere Geschwindigkeit der Bahnen, denn neben den regulären S-Bahnen sollen auch Expresszüge fahren. Dafür aber, sagen Winter und Heinrich, brauche man Elektrozüge mit einer stärkeren Leistung. „Die eigentliche Vermarktung als S-Bahn Münsterland beginnt dann im Grunde erst ab 2033“, sagt Nils Winter.

„Mit der Umsetzung der Stufe 2 ist das System S-Bahn Münsterland auf Augenhöhe mit vergleichbaren Systemen in Hannover, Leipzig oder der Region Mannheim/Karlsruhe“, so Ingo Heinrich im Ausschuss. Also etwa in 20 Jahren – wenn alles so läuft wie geplant. Noch eins wäre dann extrem wichtig: keine permanenten Verspätungen und Zugausfälle mehr (siehe „Angemerkt“ unten).

Das ist der vermutlich anspruchsvollste Planungsteil.