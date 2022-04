Neunjähriger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Nordwalder Straße ist am Mittwochmittag ein neunjähriger Junge schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 67-jähriger Münsteraner mit seinem VW Caddy die Nordwalder Straße in Fahrtrichtung Nordwalde. In Höhe der Anschrift Ostendorf 12 überholte der Mann einen Linienbus, der am Straßenrand hielt um Fahrgästen das Ein- und Aussteigen zu ermöglichen.

Der Neunjährige aus Steinfurt, der aus dem Bus ausgestiegen war, lief vor dem Bus über die Straße. Dabei erfasste der VW das Kind frontal. Der schwer verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der 67-jährige Fahrzeugführer, als auch der 57-jährige Busfahrer aus Metelen erlitten leichte Verletzungen. Die Nordwalder Straße war im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme gesperrt, heißt es im Polizeibericht abschließend.