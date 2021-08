Norbert Walter-Borjans und Jürgen Coße beim Sommerfest der Ibbenbürener SPD

Das fällt Norbert Walter-Borjans nicht schwer: Als die Band „Middle Excess“ am Aasee-Beach „Verdamp lang her“ von BAP anstimmt, greift der SPD-Bundesvorsitzende, Rheinländer und bekennender BAP-Fan ebenso wie Jürgen Coße, SPD-Bundestagskandidat im Wahlkreis 128, zum Mikro und singt beherzt mit.

Die rund 100 Besucher des Sommerfests des SPD-Ortsvereins Ibbenbüren klatschen mit, die Stimmung ist gut. Als Lied „für die SPD“ hatte Sänger Ekki Kurz zuvor das Stück bereits angekündigt, es passt zu dem, worum es an diesem Sonntagmorgen geht: Verdammt lang her ist es für die Sozialdemokraten, dass vor 21 Jahren mit Gerhard Schröder der letzte SPD-Bundeskanzler gewählt wurde. Das soll sich nach dem Willen der versammelten Sozialdemokraten am 26. September ändern.