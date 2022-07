1120 Kilometer zu Fuß bis Amilly

„Der Zieleinlauf in Amilly, der Partnerstadt von Nordwalde, war für alle Läufer ein Höhepunkt und der verdiente Lohn für die Strapazen der vergangenen Tage“, sagt Eddi Diepenbrock, der zur Nordwalder Laufgruppe gehörte.

Zehn Tage war das deutsche Team der Amilly Rallye l’Europe unterwegs: Mit dem Wohnmobil nach Vilanova del Cami in Spanien, fußläufig, als Staffel, mit Begleitwohnmobil in Richtung Norden in die Partnerstadt Amilly, abschließend mit dem Wohnmobil wieder nach Nordwalde.

„1120 Kilometer Laufstrecke für alle beteiligten Läufer in fünf Tagen und über 3200 Kilometer Fahrtstrecke für das Wohnmobil sollten für alle Beteiligten eine Mammutaufgabe werden“, bilanziert Diepenbrock im Pressebericht weiter.

Nachdem bereits am zweiten Tag die gesamte Tour für das deutsche Team zu scheitern drohte (wir berichteten), zahlte sich die Geduld am Ende doch noch aus. Als am Donnerstag die Nachricht vom französischen Renndirektor Bertrand Peyridieu kam – „Ich habe mit dem Mechaniker gesprochen, euer Wohnmobil ist morgen zwischen 9 und 10 Uhr abfahrtbereit“ – keimte die Hoffnung auf, die letzten Kilometer der Rallye gemeinsam mit den Freunden aus Spanien, Frankreich und Italien absolvieren zu können und so zusammen in das Ziel einzulaufen.

Die drei schnellsten Kilometer

Nachdem das Team gemeinsam während der Wartezeit auf das Wohnmobil in Ax les Thermes jeden Tag fleißig Kilometer und Höhenmeter gesammelt hatte, sollte es nun also am Folgetag weiter gen Norden gehen. Am Abend wurde der Treffpunkt erreicht, um die letzten zehn Kilometer bis Amilly zu laufen – allerdings auf der falschen Seite des Flusses und mit einer großen Wiese zwischen Team Deutschland und den europäischen Freunden. „Die Überraschung sollte bestehen bleiben. So wurde niemand informiert, dass zwischen den Teams gerade einmal 300 Meter Luftlinie ohne Sichtkontakt lagen“, berichtet Diepenbrock. Es folgten die drei schnellsten Kilometer der Woche für das deutsche Team – bei gut 30 Grad entlang der Hauptstraße parallel zum Fluss, mit Blick auf die nächste Brücke.

Nach der Flussüberquerung war der Sichtkontakt zum gesamten auf der Strecke befindlichen Team hergestellt. Diepenbrock: „Nachdem das deutsche Team auf sich aufmerksam gemacht hatte, kannte die Freude keine Grenzen mehr.“

Gesamte Tour ohne Handy und Papiere

Ein besonderes Highlight: Jo Schreiber konnte voller Freude zu seinem eigentlichen Team aus Nordwalde zurückkehren. Er war am zweiten Tag vom französischen Team aufgenommen worden. „Er hat nahezu die gesamte Tour ohne Handy, Ausweispapiere, Geld und einen großen Teil seiner Kleidung überstanden“, so Diepenbrock.

Die letzten sieben Kilometer wurden schließlich mit allen 32 Läufern gemeinsam absolviert. Familien und Freunde schlossen sich der großen Traube aus Sportlern bis zum Ziel in Amilly an. Der Abend und die folgenden zwei Tage waren gefüllt mit offiziellen Veranstaltungen und Feierlichkeiten der Fête de l‘Europe. „Hier wurden viele neue Freundschaften geschlossen und Ideen für gemeinsame Projekte ausgetauscht“, so Diepenbrock, der sich über die großartige Unterstützung des Projekts durch alle Beteiligten besonders freut.