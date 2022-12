Reaktivierung des „Lebendigen Adventskalenders“ ist ein voller Erfolg

Nach Jahren der Pause hat die Pfarrgemeinde St. Dionysius wieder einen „Lebendigen Adventskalender“ angeboten. Am gestrigen Freitag wurde das Letzte der insgesamt 21 Türchen geöffnet. Die Aktion war so ein großer Erfolg, dass sich nahezu alle Beteiligten bereit erklärt haben, im kommenden Jahr am „Lebendigen Adventskalender“ wieder teilzunehmen.

Die Wiederauflage des „Lebendigen Adventskalenders“ durch die Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius war ein voller Erfolg. „Schon jetzt haben viele sich bereit erklärt, im kommenden Jahr wieder ein ‚Türchen‘ für den ‚Lebendigen Adventskalender‘ zu gestalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, freut sich Maren Bals über die tolle Resonanz aller Beteiligten.

Die Mutter von zehn Jahre alten Zwillingen und Mitglied des Pfarreirats hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen des Laiengremiums im Sommer die Idee gehabt, den „Lebendigen Adventskalender“ in Nordwalde wieder einzurichten. „Viele ältere Nordwalderinnen und Nordwalder können sich noch daran erinnern, dass es so etwas bei uns im Ort schon einmal gab, aber nicht mehr genau wann“, schildert Maren Bals.

Großes Interesse

Nach den Sommerferien wurde aus der ersten Idee ein konkretes Projekt. „Wir haben besonders die Kindergärten, Schulen, kirchliche Einrichtungen und Verbände angesprochen und gefragt, ob sie sich eine Teilnahmen vorstellen können. Fast alle waren sofort Feuer und Flamme“, so Maren Bals. Der Pfarreirat habe zunächst den Interessenten dargestellt, wie so ein „Lebendiger Adventskalender“ aussehen und was geboten werden soll. „Wir haben vorgeschlagen, dass während der 20- bis 30-minütigen Veranstaltung auch Getränke angeboten werden können. Einige haben sich darauf eingelassen.“

Resonanz

Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher sei sehr unterschiedlich gewesen. Selbstverständlich seien die „Lebendigen Adventskalender“ der Schulen und Kindergärten sehr stark frequentiert worden. „In der Gangolfschule waren es rund 60 Kinder und Erwachsene mit dem singenden Schulchor von Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst“, hat Maren Bals erfahren. Auch die halbstündige Veranstaltung im Übergangssitz der Gemeindeverwaltung an der Bispingallee kurz vor dem Umzug war sehr gut besucht. Die Verwaltungsspitze inklusive Bürgermeisterin Sonja Schemmann war sich nicht zu schade, eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen.

Nikolaustag

Die Katholische Frauengemeinschaft (Kfd) Nordwalde präsentierte ihr „Türchen“ bei Teammitglied Christel Temming. „Am Nikolaustag trafen sich bei schönem und kalten Wetter etwa 45 Personen, überwiegend Frauen. Nach einem entsprechenden Impuls und zwei Adventsliedern fanden sich die Besucher noch für ein bis zwei Stunden im schön illuminierten Garten ein. In Kleingruppen mit einem heißen Punsch in der Hand oder wärmend an der Feuerschale ließ es sich gut aushalten, denn Advent ist Begegnungszeit“, schildert Kfd-Team­­sprecherin Gerlinde Feld ihre Eindrücke.

Verlängerung

Die „Türchen“ der kleineren Kreise wurden oft nach Ende des offiziellen Teils noch verlängert. „Bei uns gab es anschließend den ein oder anderen Glühwein mehr und tolle Gespräche“, erinnert sich Maren Bals vom Familienkreis Bals, der bereits am 3. Dezember sein Türchen für die Öffentlichkeit präsentiert hat.