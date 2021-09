38-jähriger Nordwalder schwer verletzt

Unbekannte haben am vergangenen Samstag (25. September) gegen 23.50 Uhr an der Rottstiege, zwischen Greßkamp und Augustin-Wibbelt-Straße, einen 38-jährigen Nordwalder schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen griffen drei unbekannte Täter den Nordwalder an, schlugen auf ihn ein und verletzten diesen schwer, schreibt die Polizei in einer Pressenotiz. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Sachverhalt oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Greven, Telefon 0 25 71/9 28-44 55 zu melden, heißt es abschließend.