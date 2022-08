38 Prüfungen bis zur Klasse M

Am Wochenende wird wieder um Siege gesprungen: Auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Nordwalde in der Kirchbauerschaft findet von Freitag bis Sonntag ein Reitturnier statt.

Auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Nordwalde in der Kirchbauerschaft 14 findet am kommenden Wochenende (12. bis 14. August) wieder das alljährliche und für seine Geselligkeit bekannte Reitturnier statt.

Sportlich werden an den drei Turniertagen zahlreiche Reiterinnen und Reiter an den Start gehen, die sich in 38 Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M beweisen werden.

Gestartet wird bereits Freitagmittag (12. August) mit den Jungpferdeprüfungen in Dressur und Springen, bevor am Nachmittag dann die Reiterinnen und Reiter bei der Dressurprüfungen der Klasse A und den Stil-Springprüfungen der Klassen L und M im Mittelpunkt stehen.

Sponsoren

An den anderen beiden Tagen steht der Amateursport im Vordergrund, dessen Förderung dem Reit- und Fahrverein ein großes Anliegen ist. Das Turnier bietet daher Prüfungen für Jung und Alt, vom Führzügelwettbewerb für die ganz Kleinen bis hin zu Dressur- und Springprüfungen der Klasse M. Zudem wird die Voltigierabteilung des Reitvereins am Sonntag ein Schaubild präsentieren.

Im Vorfeld des Turniers freut sich der Reit- und Fahrverein Nordwalde über das Engagement seiner langjährigen und treuen Sponsoren, ohne die ein solches Turnier mit Fokus auf dem Amateursport und die Auszahlung der Geldpreise nicht möglich wäre, heißt es in der Turnierankündigung. Auch gelte der Dank dem engagierten Einsatz zahlreicher Vereinsmitglieder und freiwilligen Helferinnen und Helfer, die ein solches Turnier überhaupt erst ermöglichen.

„Menschenvierspänner“

Alle Interessierten sind eingeladen, das Turnier zu besuchen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Die Gastronomie steht rund um die Uhr in schöner Atmosphäre zum geselligen Verweilen zur Verfügung und bietet alles, von Schnittchen über warme Speisen sowie Kaffee und Kuchen – alles angeboten vom Reitverein.

Piggen-Band

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen des geselligen Beisammenseins. Die „Piggen-Band“ sorgt für musikalische Unterhaltung und der „Menschenvierspänner“ für Spaß und Stimmung. Zu gewinnen gibt es beim „Menschenvierspänner“ 30, 20 und zehn Liter Bier für die ersten drei Plätze. Es gewinnt das Team, bestehend aus vier Personen, das die Kutsche möglichst fehlerfrei und am schnellsten durch einen vorgegebenen Parcours zieht. Anmelden können sich alle Teams bis 13 Uhr am Samstag kostenlos an der Meldestelle am Turnierplatz.

Die genaue Zeiteinteilung ist auf der Homepage des Nordwalder Reit- und Fahrvereins unter www.ruf-nordwalde.de einzusehen.