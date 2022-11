40 Kisten mit Lebensmitteln in vier Stunden

Der Bedarf der Tafel nach Lebensmitteln wird immer größer. Am Wochenende zeigten die Nordwalde eine große Spendenbereitschaft.

„Es sind gravierend mehr Menschen geworden, die zur Tafel kommen, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen“, stellte Margret Berning von der Pfarr-Caritas fest. Am Freitag und Samstag hatte die Organisation wieder zur Lebensmittelspende aufgerufen und ihren Stand auf dem Trendelkampgelände aufgebaut.

Die Tafeln in Greven und Reckenfeld versorgten im letzten Jahr noch rund 160 Haushalte, zu denen auch die aus Nordwalde gehören. Es werden Berechtigungsscheine für beide Orte ausgegeben, mit denen die Familien dann für drei Euro einen Korb voll aussuchen können, oder es werden wie in Reckenfeld Tüten gepackt. „Natürlich wird dort auch Rücksicht genommen auf glaubens- oder ernährungsbedingte Einschränkungen“, bekräftigte Berning.

„Inzwischen haben wir etwa 210 Haushalte, die durch die Tafeln versorgt werden“, erläuterte Berning. Diese Steigerung sei zum Teil durch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gekommen, als auch durch die Tatsache, dass mehr ältere Menschen nun die Möglichkeit nutzten, bei der Tafel Lebensmittel zu bekommen.

Für die Mitarbeiter wird es immer schwieriger, genügend Ware zu beschaffen. „Die Supermärkte und Händler kalkulieren knapper mit ihren Bestellungen und verkaufen oft auch Brot vom Vortag oder Gemüse zu verbilligten Preisen“, beschreibt Berning.

Daher freuten sich die Helfer der Tafelsammlung ganz besonders über die Spendenbereitschaft der Nordwalder. Nach knapp vier Stunden waren schon über 40 Kisten gefüllt worden mit haltbaren Lebensmitteln. „Dazu haben auch die sieben Kitas und unsere zwei Grundschulen beigetragen“, berichtete Berning. Dort war ebenfalls fleißig gesammelt worden. Geldspenden waren zudem willkommen. „Damit gehen wir die Waren einkaufen, die noch fehlen“, so Berning. Letztes Jahr gab es wenig Nussnougatcreme und in diesem Jahr Marmelade, Öl und Margarine. Natürlich werden auch Süßigkeiten für die Kinder in der Vorweihnachtszeit nicht vergessen. Mit dem Werkstatt-Bulli der Firma „Mietservice Berning“ wurden immer wieder Ladungen nach Greven gebracht.