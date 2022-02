45-Jahr-Feier in Amilly

In Corona-Zeiten beschränkte sich der Kontakt zu den Partnerkommunen nicht selten auf digitale Aktivitäten. Auch Schulaustausche waren zuletzt schwierig, anders als beispielsweise 2017, als 22 Schülerinnen und Schüler aus Frankreich zu Gast an der KvG waren.

Den Termin können sich die Nordwalderinnen und Nordwalder schon mal im Kalender notieren, nicht zuletzt die Ratsmitglieder: Am 24. und 25. September steht in Amilly eine 45-Jahr-Feier an, denn solange besteht die Partnerschaft zwischen der französischen Gemeinde und Nordwalde.

Der Partnerschaftsverein plant, mit ein oder zwei Bussen nach Frankreich zu fahren. Dann sollten auch Nordwalder Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dabei sein, appellierten die erste Vorsitzende Sandra Hohlin und ihr Stellvertreter Ortwin Lämke vom Partnerschaftsverein in der jüngsten Ratssitzung.

Beständiger Kontakt ist wichtig

Sie stellten den Kommunalpolitikern die unterschiedlichen Organisationsstrukturen vor: In Amilly werde alles rund um die Partnerschaft von der Gemeinde aus organisiert. In Nordwalde übernehmen das der Vorstand des Vereins und die Bürgermeisterin. „Ganz wichtig ist ein beständiger Kontakt, den die Verwaltung und möglichst auch die Politik haben“, sagte Sandra Hohlin. Die Politik fehlt dabei bislang etwas. Bei der 45-Jahr-Feier werde in Amilly erwartet, dass politische Vertreter aus Nordwalde kommen, ergänzte Hohlin. Zu den Jubiläen alle fünf Jahre könne der Gemeinderat zeigen, dass er „an dieser Partnerschaft interessiert ist“, meinte Ortwin Lämke. Es sind aber nicht nur die Ratsmitglieder, sondern alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, mit nach Frankreich zu fahren.

Wie herzlich und freundschaftlich die Nordwalder in Amilly aufgenommen werden, können alle Mitreisenden dann in diesem Jahr selbst erleben. Auch die Europafeier sei „immer eine Reise wert“, sagte Sandra Hohlin. Zu der 45-Jahr-Feier präsentierte der Partnerschaftsverein den Slogan „Unser europäischer Zusammenhalt ist in diesen Zeiten wichtiger denn je“. Und Lämke sagte: Amillys Bürgermeister Gérard Dupaty lege „sehr viel wert auf das Thema Europa“.

Feste Eckpunkte der Partnerschaften

Der Slogan gefiel Grünen-Ratsmitglied Ulrich Nicklaus richtig gut. Er habe die Arbeit des Partnerschaftsvereins bislang „nicht so richtig wahrgenommen“, finde diese aber „unglaublich wichtig“. CDU-Fraktionsvorsitzender Tobias Elshoff, der selbst übergangsweise mal Vorsitzender und heute Beisitzer in dem Verein ist, sagte: „Jetzt den Kontakt wiederherzustellen, finde ich super.“

In Corona-Zeiten war der Kontakt zu den Partnerkommunen nicht selten auf digitale Aktivitäten beschränkt. Darüber hinaus nahmen aber Läuferinnen und Läufer aus Amilly am Nordwalder Laufspektakel teil. Sonderveranstaltungen wie diese gehören zu den festen Eckpunkten der Partnerschaften. Ebenso wie die Fahrten zu den verschiedenen Feierlichkeiten – wie der Europafeier im Juli in Amilly sowie den Sabinchenfestspielen im Juni in Treuenbrietzen –, dem jährlichen Kriegsgedenken in Treuenbrietzen im April, dem Arbeitstreffen in Nordwalde oder Amilly im Dezember und der Unterstützung der Schulaustausche. Bürgermeisterin Sonja Schemmann sagte, als Ratsausflug wäre Amilly mal an der Reihe. Dazu bietet sich im September eine Gelegenheit.