90 Bäume zum 90. Geburtstag

Gelebte Nachhaltigkeit ist in Zeiten globaler Erwärmung und steigender Energiepreise eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – und hat viele Gesichter. Das haben jetzt Auszubildende des Holzhändlers Waterkamp in einer Gemeinschaftsaktion unter Beweis gestellt, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Kurz nach Sonnenaufgang, auf einer Wiese zwischen Emsdetten und Nordwalde, trafen sich an einem Samstag neun engagierte Auszubildende zu einer besonderen Pflanzaktion: Andreas, Anton, Fabian, Hakan, Henri, Laurin, Lisa, Marie und Marvin sind an ihrem freien Tag angetreten, um Bäume zu pflanzen.

90 Setzlinge, zu gleichen Teilen Roteichen und Esskastanien, pflanzten die Auszubildenden im Groß- und Außenhandelsmanagement, im E-Commerce und in der Lagerlogistik – einen Baum für jedes Jahr der Unternehmensgeschichte Waterkamp. Die Fläche hat Waldbesitzer Ludger Lintel zur Verfügung gestellt, die Baumpflanz-Aktion als ganz konkreten Beitrag zum Klimaschutz vor Ort hat Revierförster Jan-Dirk Hubbert vom Forstbetriebsbezirk Steinfurt koordiniert, teilt Waterkamp weiter mit.

Attraktiv für Insekten

„Roteichen werden bis zu 35 Meter hoch, können längere Dürreperioden überstehen und liefern wertvolle Nahrung für Wild, Vögel und Kleintiere im Winter“, erklärt Jan-Dirk Hubbert. Die Esskastanie habe ganz ähnliche Eigenschaften und bilde im Sommer viele Blütenstände aus, die für Insekten attraktiv seien. „Beide Arten produzieren außerdem sehr schön gemasertes, hochwertiges Holz, das gerne im Möbelbau genutzt wird. Wir haben die Setzlinge in Gruppen gepflanzt, um ein Überleben der jeweiligen Arten in Mischbeständen zu sichern.“