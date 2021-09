Abschied und Aufbruch

Nach 56 Jahren schließen Swen und Susanne Gerlach ihre Gärtnerei in der Feldbauerschaft, weil es an Personal mangelt. Das Friedhofsgeschäft betreiben sie aber weiter.

Noch stehen Vasen und Körbe neben Blumen sowie Dekoartikeln für Garten und Balkon in der Gärtnerei in der Feldbauerschaft. Doch bis Ende des Jahres soll das alles raus. Denn Swen und Susanne Gerlach schließen ihre Gärtnerei nach 56 Jahren. Ein Schritt, der den beiden nicht leicht fällt: „Das ist das Erbe der Eltern, das man beendet“, sagt Swen Gerlach. Die Entscheidung ist aber gut überlegt.

„Der Grund ist hauptsächlich die Personalknappheit“, sagt Swen Gerlach. „Wenn wir was machen, dann wollen wir das richtig machen. Das Niveau können wir aber nicht mehr halten. Und bevor wir etwas halbherzig machen, schließen wir lieber.“ Schon seit Jahren sucht Familie Gerlach nach mindestens einer zweiten Vollzeitkraft. Doch Floristinnen und Floristen sind rar, das haben nicht nur die Gerlachs feststellen müssen, sondern ist ein in der Branche bekanntes Problem. Weil in der Gärtnerei in der Feldbauerschaft nicht nur seit Längerem weitere Unterstützung fehlt, sondern nun auch noch Susanne Gerlach für längere Zeit aus gesundheitlichen Grünen ausfällt, reifte langsam der Entschluss, die Gärtnerei zu schließen.

Kein Nachfolger in Sicht

„Wir waren an einem Punkt angelangt, wo wir gesagt haben: Wir müssen was ändern“, erinnert sich Swen Gerlach. Danach folgte der Blick auf die Zahlen: „Es kommen dann kaufmännische Überlegungen dazu.“ Das Ergebnis ist der Abschied von der Gärtnerei. Ein Nachfolger, der sie übernimmt, ist nicht in Sicht. Es sei nicht mehr so, dass Blumengeschäfte von Generation zu Generation weitergereicht werden. „Das ist der Hauptgrund, dass Betriebe verschwinden: weil sie keine Nachfolger finden“, sagt Swen Gerlach.

Das Schwierigste sei es einfach, Personal zu finden, ergänzt Susanne Gerlach: „Seit Jahren.“ Während sich früher bis zu 120 Leute zu Floristen ausbilden ließen, seien es im letzten Jahrgang im IHK-Bereich Münster genau 13 Personen gewesen. Obwohl die Gärtnerei Gerlach ein anerkannter Ausbildungsbetrieb ist, sei es ihnen zuletzt auch nicht gelungen, eigene Azubis zu bekommen. „Das ist eine strukturelle Krise, die unsere Branche durchlebt“, sagt Swen Gerlach. Viel samstags und vor Feiertagen zu arbeiten, das gefalle fielen nicht, vermutet Susanne Gerlach.

„ »Man kann nicht auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen.« “ Swen Gerlach

Der Fachkräftemangel sorgt jetzt zumindest dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gärtnerei keine Probleme bei der Suche nach einem neuen Job hatten. Es sei „ein schwieriger Moment für alle“ gewesen, als die Gerlachs ihren Mitarbeitern von dem Ende von Blumen Gerlach erzählt haben. Schließlich arbeiten diese häufig schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten in der Gärtnerei. Sich nun zu verabschieden, „das fühlt sich erst mal komisch an“, sagt Swen Gerlach. Die Zeit ist aber gekommen: Ab sofort beginnt der Ausverkauf. Das Fleurop-Geschäft wird bis zum Jahresende ebenfalls aufgegeben.

Swen und Susanne Gerlach stecken aber keineswegs den Kopf in den Sand. Denn sie geben zwar die Gärtnerei auf, aber nicht die Arbeit rund um den katholischen Friedhof, bei dem Gerlach als Friedhofsgärtner bestellt ist und sich neben Grabpflege oder Grünanlagenpflege auch um die Friedhofsverwaltung kümmert. „Man kann nicht auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen“, sagt Swen Gerlach.

Mit voller Leidenschaft

Sie würden sich auf das Friedhofsgeschäft konzentrieren, um ihrem eigenen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Die Personalsituation sehe dort deutlich besser aus: „Wir haben ein gutes Team mit unseren Gärtnern.“ Und die Zahlen stimmen auch. Die Arbeit fülle ihn aus, er mache sie „mit voller Leidenschaft“, beteuert Swen Gerlach. Für Familie Gerlach fühlt sich der Abschied auch nach Aufbruch an.