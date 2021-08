Acht Kandidaten mit Ziel Berlin

Acht Kandidaten aus dem Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II wollen in den Bundestag – sieben Männer und eine Frau. Bislang war unklar, ob die AfD auch einen Kandidaten in dem Wahlkreis stellt. Diese Frage ist jetzt beantwortet.

Sieben Kandidaten und eine Kandidatin aus dem Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II, zu dem Nordwalde, Altenberge und Laer aus dem Kreis Steinfurt gehören, wollen in den Bundestag. Unklar war bislang, ob die AfD einen Kandidaten für den Wahlkreis aufstellt. Mit Dr. Leonhard Martin aus Emsdetten ist dies der Fall. Er steht nicht zusätzlich auf der Liste der AfD, zieht also nur dann in den Bundestag ein, wenn er von den acht Kandidaten die meisten Stimmen bei der Bundestagswahl bekommt. Auch Stephan Heitbaum und Klaus Stegemann gehen ausschließlich als Direktkandidaten ins Rennen.

Bei der Wahl hat jede und jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen. Die Kandidaten wählt er oder sie mit der Erststimme. Wer die meisten Stimmen erhält, zieht in den Bundestag ein. Bei einem aussichtsreichen Listenplatz besteht außerdem die Chance, über die Liste der Partei nach Berlin zu kommen. Bislang hat im Wahlkreis Coesfeld-Steinfurt II immer der Direktkandidat der CDU gewonnen.

Henrichmann tritt zum zweiten Mal an

Marc Henrichmann (CDU): Henrichmann ist aktuell der hiesige direkt gewählte Abgeordnete im Bundestag für die CDU. Der Rechtsanwalt ist Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat sowie im Petitionsausschuss. Juristische Themen und Digitalisierung zählen zu seinen Schwerpunkten. Der 45-Jährige aus Havixbeck bewirbt sich nun zum zweiten Mal um die Stimmen der Bürger.

Johannes Waldmann (SPD): „Die Zukunftschancen aller Jugendlichen endlich verbessern“, lautet das Motto des Hauptschullehrers aus Ascheberg-Davensberg. Der 32-Jährige ist Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Coesfeld und für die SPD im Kreistag Mitglied. Er ist auch Fraktionsvorsitzender.

Dr. Anne-Monika Spallek (Grüne): Die promovierte Mathematikerin ist derzeit für die Grünen im Coesfelder Kreistag Mitglied. Sie engagiert sich besonders im Bereich ländlicher Raum, bäuerliche Landwirtschaft und regionale Wirtschaft. Die 53-Jährige hat in Billerbeck einen Pensionsbetrieb für 40 alte Pferde.

Klaus Stegemann (Die Linke): Klaus Stegemann ist seit vielen Jahren im Rat in Dülmen, seine Schwerpunkte sind soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Der Dülmener ist in der Friedensbewegung tätig und gehört zu den Aktivisten, die regelmäßig in Gronau gegen die Uranaufbereitungsanlage Urenco protestieren.

Engagement für Bildungspolitik

René Arning (FDP): Der Automobilkaufmann aus Coesfeld ist seit Ende 2019 in der Kommunalpolitik und in der FDP tätig. Schon nach kurzer Zeit wurde er zum stellvertretenden Ortsvorsitzenden der FDP Coesfeld ernannt. Der 28-Jährige engagiert sich besonders in der Bildungspolitik.

Dr. Leonhard Martin (AfD): Der 60-Jährige aus Emsdetten ist Mitglied des Kreistages Steinfurt für die AfD. „Eine starke Opposition im Bundestag bekräftigt die Demokratie und schützt die Grundrechte unserer Bürger“, meint er. Seine technische Kompetenz werde in der Politik gut gebraucht, so der Ingenieur.

Stephan Heitbaum (Freie Wähler): Der 47-jährige kaufmännische Angestellte aus Ascheberg ist Geschäftsführer der Freien Wähler in Ascheberg und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die Freien Wähler sind im Rat in Ascheberg mit zwei Vertretern aktiv.

Heinz Eul (Die Basis): Der Altenpfleger aus Billerbeck zählt zu den Gründungsmitgliedern der neuen Kleinpartei „Die Basis“ auf Kreisebene. Eul ist Vorsitzender des Kreisverbands. Die Basis wurde im Juli 2020 im Rahmen der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegründet.