Aktion für rettende Sanitäter

Die „Nordwood Runners“, eine Laufgruppe aus Nordwalde, wollen Anfang September Geld für die „Sanitäter-vor-Ort“ des DRK sammeln. Diese helfen in Notfällen und verhindern so im Falle von lebensbedrohlichen Situationen Schlimmeres. Inzwischen rücken die Ehrenamtler ziemlich oft aus.

Seit Oktober 2008 gibt es den Dienst der Sanitäter vor Ort des DRK Nordwalde. Bei medizinischen Notfällen im Haushalt, in Betrieben und auf der Straße überbrücken die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Sanitäter vor Ort die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes, um lebensbedrohliche Situationen wie beispielsweise einen Herz-Kreislaufstillstand abzuwenden und einer Verschlimmerung der Verletzung oder Erkrankung vorzubeugen. Inzwischen werden die Einsatzkräfte durchschnittlich alle zwei Tage zum Einsatz gerufen.

Der Dienst der Sanitäter vor Ort wird durch Helferinnen und Helfer des DRK rein ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet. Die Kosten trägt der DRK-Ortsverein ohne öffentliche Zuschüsse oder Kostenerstattungen von Krankenkassen voll aus eigenen Mitteln, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK. Dies sei nur durch Spenden und Mitgliedsbeiträge der Förderer möglich.

Vierter Sponsorenlauf der Northwood Runners

Umso erfreulicher sei es für die Sanitäter vor Ort, dass Peter Hegemann und Kai Schnückler mit den Northwood Runners die Helferinnen und Helfer unterstützen wollen. Am 4. September (Sonntag) wollen sie sechs Stunden lang für die Sanitäter vor Ort laufen.

Nicht zum ersten Mal wagen sich die Läufer an den Sponsorenlauf für die Sanitäter vor Ort. „Um genau zu sein, ist es für uns der dritte Lauf für die Sanitäter vor Ort“, so Peter Hegemann. „Insgesamt ist es der vierte Sponsorenlauf, den Kai und ich abhalten. Unseren ersten Sponsorenlauf organisierten wir für die Klinikclowns der Uniklinik.“

Tag der offenen Tür des DRK

Zusätzlich zum Sponsorenlauf am 4. September (Sonntag) öffnet das DRK Nordwalde seine Türen. Neben dem Katastrophenschutztag aus der Kiste wird es auch eine Tombola geben. „Wir laden herzlich dazu ein, uns am Tag der offenen Tür zu besuchen“, so Christoph Brodesser, Vorsitzender des DRK Nordwalde. Der Tag der offenen Tür findet am DRK-Zentrum an der Bahnhofstraße 40 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt.

Spendenkonto für die Sanitäter vor Ort: Zahlungsempfänger: DRK-Ortsverein Nordwalde; IBAN: DE57 4036 1906 5216 6310 01; BIC: GENODEM1IBB, Verwendungszweck: Spendenlauf.