Anschließend sind laut Organisatoren unter dem Thema „Miteinander – Füreinander“ zahlreiche Aktionen für Groß und Klein geplant. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Mitglieder des Kirchenvorstandes und des Pfarreirates kümmern sich um die Cafeteria und bitten um Kuchenspenden. Wer einen Kuchen backen möchte, sollte sich telefonisch unter 0 25 73/ 22 20 oder per E-Mail an stdionysius-nordwalde@bistum-muenster.de an das Pfarrbüro wenden. Die Kuchen können dann am Tag des Pfarrfestes ab 9.30 Uhr im Pfarrheim abgegeben werden.

Der Erlös des Pfarrfestes ist für ein Kinderheim in Haiti und für ein neues Angebot in der heimischen Kirchengemeinde „End-lich Leben“ bestimmt. „End-lich Leben“ wird ein Angebot zur Begegnung und Begleitung für Menschen mit Trauer, die durch dieses Angebot ein offenes Ohr finden sollen, ihren Gefühlen Raum geben können und Menschen treffen, die auf einem ähnlichen Weg sind, heißt es in der Mitteilung.