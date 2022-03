Als Ausgleich aus dem Sattel in den Wiegetritt

Wie schnell ein Jahr vergeht bleibt auch dem jungen Verein der Northwood Runners nicht verborgen. Gerade erst im Dezember 2020 gegründet und schon wurde die zweite Jahreshauptversammlung abgehalten. Es konnte über eine Vielzahl an Aktivitäten berichtet werden. So blickte der Verein beispielsweise zurück auf den ersten eigenen Triathlon, den die Northwood Runners wegen des Ausfalls des eigentlich geplanten Münsteraner Triathlons kurzfristig auf die Beine gestellt hatten.

So blickte der Verein zurück auf den ersten eigenen Triathlon, den die Northwood Runners wegen des Ausfalls des eigentlich geplanten Münsteraner Triathlons kurzfristig auf die Beine gestellt hatten. Auch auf den beliebte Family-and-Friends-Day – ein internes Laufevent für alle Vereinsmitglieder, Freunde und Läufer und Läuferinnen der Anfängerkurse – oder auf das 1. Nordwalder Laufspektakel im Oktober erinnerten sich die Runners gerne.

Nachdem dann auch noch die Kassenprüfer die einwandfrei geführten Finanzen bestätigen konnten, stand der Bestätigung des Vorstandes mit seinen geplanten Aktivitäten der Zukunft nichts mehr im Wege, schreiben die Northwood Runners in ihrer Presseinformation.

Der 1. Vorsitzende, Thomas Diepenbrock, berichtet sogleich über die Pläne und aktuellen Veranstaltungen in diesem Jahr. So befindet sich der zehnwöchige Anfängerkursus mit großer Beteiligung bereits in der fünften Woche. Einige Mitglieder werden an den bevorstehenden legendären „Riesenbecker Sixdays“ im Mai teilnehmen – ein Wettkampf an dem an sechs aufeinanderfolgenden Tagen rund 140 Kilometer gelaufen werden. Und nicht zu vergessen: Am 22. Oktober wird das 2. Nordwalder Laufspektakel stattfinden.

Ganz aktuell wird am diesem Wochenende eine Abordnung der Northwood Runners in die Partnerstadt Amilly bei Paris fahren, um dort an dem alljährlichen Nachtlauf, dem Ame Minuit Trail 2022, teilzunehmen. Bei dieser Gelegenheit wird auch sogleich ein Treffen mit dem Bürgermeister Gérad Dupaty stattfinden, um Grüße der Bürgermeisterin Sonja Schemmann und dem Partnerschaftsverein auszutauschen.

Ein besonderes Highlight für das aktuelle Jahr wird ein zusätzliches Trainingsangebot sein. Da die sportliche Fitness nicht nur allein durch die Laufaktivitäten hergestellt werden kann, hat der Verein schon frühzeitig die Kooperation mit der Nordwalder DLRG gesucht, um einen guten Ausgleich für die körperlichen Beanspruchungen des Laufens zu finden. Nun ergänzen die Northwood Runners, unter der Leitung von Stephan Herbert eine weitere sportliche Aktivität – das Radfahren. Am Freitag (1. April) um 17 Uhr findet das erst Treffen zur gemeinsamen Fahrt statt und wird dann regelmäßig zur gleichen Zeit angeboten. Treffpunkt ist an der Schwimmhalle, Amtmann-Daniel-Straße 28. Für den Beginn sind 40 Kilometer in moderat sportlicher Kennenlerngeschwindigkeit geplant. Im Laufe der Saison werden hierbei unterschiedliche geführte Strecken angeboten. Zu diesen kostenlosen Angebot sind übrigens alle Interessenten – ob Vereinsmitglied oder nicht, ob Nordwalder oder Sportler aus den Nachbarorten – mit verkehrstauglichem Fahrrad und Helm eingeladen.