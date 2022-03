Als Freiwillige auf die Philippinen

Ein Jahr lang auf den Philippinen in einer in einer Schule für benachteiligte Kinder und Jugendliche arbeiten, das ist der Plan von Hannah-Marie Wächter. Die 22-Jährige geht mit dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst Weltwärts im Sommer ins Ausland. Der Zeitpunkt hat sich angeboten.

Im Juli wird Hannah-Marie Wächter ins Flugzeug steigen, um eine mehr als 10 000 Kilometer lange Strecke zurückzulegen. Von Deutschland aus reist sie auf die Philippinen. Denn dort, genauer gesagt in der Stadt Iloilo, will die 22-Jährige in Zusammenarbeit mit dem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst Weltwärts ein Jahr lang in einer Schule für benachteiligte Kinder und Jugendliche arbeiten.