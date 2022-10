Arbeiten für Aufzug starten

Am Bispinghof tut sich was: In diesen Tagen beginnen die Arbeiten für einen Aufzug. Und eine neue Brücke von der Hauptinsel zur sogenannten Theaterinsel soll der Bürgerstiftung Bispinghof geschenkt werden.

In eher ungewohntem Rahmen trafen sich vor Kurzem die Stifterinnen und Stifter der Bürgerstiftung Bispinghof zur Versammlung: Wegen der Bau- und Renovierungsarbeiten am sogenannten Herrenhaus hatte die Bürgerstiftung in den denkmalgeschützten Speicher eingeladen.

Und so standen auch die Arbeiten am Herrenhaus im Mittelpunkt des Abends. Der Vorsitzende des Stiftungsrates, Bernard Hillebrand, und Vorstandsvorsitzende Roswitha Krusch-Oest berichteten über den Fortgang der Arbeiten. Aktuell sei neben den Arbeiten im Dachgeschoss, wo künftig gemeinsam mit dem Heimatverein das „Schaufenster Heimatmuseum“ entstehen werde, besonders die neue Treppenanlage Arbeitsbereich der Handwerker. Das Gebäude werde damit im Bereich des früheren Haupteingangs wieder zugänglich und für alle Ebenen neu erschlossen. Die Seitentreppe sei inzwischen abgebrochen und die Gründungsarbeiten für den neu zu schaffenden Aufzug könnten in den nächsten Tagen beginnen. Damit sei künftig auch ein barrierefreier Zugang zu allen Etagen gegeben.

Innovative Heiztechnik

Interessiert nahmen die Teilnehmenden die Information auf, dass der Stiftungsvorstand sich entschieden habe, für die Beheizung des künftigen „Schaufenster Heimatmuseum“ auf innovative Lösungen zu setzen. So werde dort eine Wärmepumpenheizung installiert, um im Sinne der Nachhaltigkeit auf fossile Energien verzichten zu können. Die Stiftung wolle mit dieser Entscheidung ihrer Verantwortung auch für die kommenden Generationen gerecht werden, heißt es in der Pressemitteilung des Stiftungsrates weiter.

Bereits zu Beginn der Sitzung hatte der Vorsitzende der Stifterversammlung Heinz-Albrecht Krusch darauf aufmerksam gemacht, dass Sitze in der Stifterversammlung zwar nicht vererbbar seien, aber Stifter durch Erklärung gegenüber dem Stiftungsvorstand ihre Rechte an Nachfolger übertragen könnten. Auch entsprechende testamentarische Regelungen seien möglich. Krusch regte an, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Auf großes Interesse stieß abschließend der Finanzbericht, den Heinz-Dieter Lüning vorlegte. Zwar sei derzeit der finanzielle Rahmen naturgemäß wegen der laufenden Baumaßnahmen eng gesteckt, aber dennoch seien die Finanzen wohlgeordnet. Nicht zuletzt trügen die vielfältigen Eigenleistungen durch Aktive des Heimatvereins, des Fördervereins und der Stiftung dazu bei, dass inzwischen dankenswerterweise geldwerte Arbeitsleistungen in größerer fünfstelliger Höhe in die Abrechnung eingebucht werden können.

Darüber hinaus habe die Stiftung die Zusage für eine Spende der Firma Laubinger und Rickmann anlässlich deren 50. Firmenjubiläum erhalten. Die Firma werde die neue Brücke von der Hauptinsel zur sogenannten Theaterinsel spenden. Derzeit laufen die hierzu notwendigen Planungen zur Statik. Des Weiteren sei die Stiftung zuversichtlich, in absehbarer Zeit auch die Renovierung des denkmalgeschützten Torhauses in Angriff nehmen zu können. Man habe verschiedene Zuschussanträge gestellt und sei guter Hoffnung auf deren Bewilligung.

E-Mails statt Briefe

Zustimmend nahm die Stifterversammlung den Wunsch des Vorstandes zur Kenntnis, künftig verstärkt zur Kommunikation auf E-Mail an Stelle der derzeit genutzten Briefpost zurückgreifen zu wollen.

Die Bürgerstiftung Bispinghof bittet alle Stifterinnen und Stifter, ihre E-Mail-Adressen an den Stiftungsvorstand unter info@buergerstiftung-bispinghof.de mitzuteilen.