Arbeitsbedingungen thematisiert

Lieder zur Arbeit, zum Fairen Handel, zum Frieden und zur Ökologie gab es zum Abschluss der Fairen Woche in St. Dionysius. Dort trat der Chor „Signale“ auf.

Nach vielseitigen und gut beachteten Programmpunkten vom 18. Bis zum 28. September endete die Faire Woche in Nordwalde am Mittwochabend mit einem Konzert des Chors „Signale“. In der Pfarrkirche St. Dionysius präsentierten 30 Sängerinnen und Sänger Texte und Lieder zu den Themen Schöpfung und Gerechtigkeit.

Textil-Lieferkette

Maria Brümmer-Hesters und Magdalene Hoof waren federführend bei der Vorbereitung. Thema der diesjährigen Fairen Woche war „Fair steht dir / #fair handeln für Menschenrechte weltweit“. Schwerpunkte lagen auf der Produktion von und dem Handel mit Textilien. Es ging um menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der Textil-Lieferkette.

„Unser Chor, der aus insgesamt 36 Mitgliedern aus den Kreisen Münster und Coesfeld sowie aus Münster besteht, singt heute Lieder zur Arbeit, zum Fairen Handel, zum Frieden und zur Ökologie“, so Brümmer-Hesters. Das Thema „Fair“ war dabei insgesamt facettenreich.

„Imagine“

Nicht fehlen darf im Repertoire des Chors der berühmte Song „Imagine“ des 1980 ermordeten Ex-Beatles John Lennon, der eindrucksvoll für den Chorgesang transponiert wurde und für Minuten die Zeit anzuhalten schien. Diese weltbekannte Vision beschreibt eine Gesellschaft frei von Religion, Nationalismus und Besitz, ist ein Aufruf für den Frieden und gilt als eine Hymne der Friedensbewegung.

Mascha Kalékos „Chanson für Morgen“ erinnerte daran, dass niemand wissen kann, wie genau die Zukunft aussieht: „Wir wissen nicht, was morgen wird, wir sind keine klugen Leute. Der Spaten klirrt und die Sense sirrt, Wir wissen nicht was morgen wird. Wir ackern und pflügen das Heute.“

Bruce Springsteen

„Auch das Thema Hoffnung haben wir aufgegriffen, weil ich glaube, dass wir sie gerade in der heutigen Zeit brauchen“, so Mitorganisatorin Hoof. „Wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Bedingungen des Verkaufs, des großen Absatzmarkts geht“, sagt sie. Der Musiker Bruce Springsteen schrieb den Song „Factory“, den der Chor in seiner Version vortrug. Das Lied beschreibt die harten Bedingungen der Arbeitswelt Anfang der 90er Jahre. Einerseits ist Arbeit oft der Gesundheit abträglich, andererseits leben die Menschen davon. „Doch es ist wichtig, dass wir unfaire Arbeitsbedingungen thematisieren“, betont Hoof.

Nicht jeder Beitrag beschwor den Ernst des Lebens, mit dem Lied „Alles nur geklaut“ hielt auch ein wenig Humor Einzug in den Vortrag der „Signale“. Sicher nicht, ohne einen Denkanstoß damit zu verbinden: „Gehört diese Welt wirklich uns?“

Gesungen wurde sowohl „a cappella“ als auch mit Unterstützung von Gitarre und Querflöte. Die musikalische Leitung lag in den Händen von Jeanet Bosch aus Enschede.