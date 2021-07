Asphaltarbeiten sollen Ende August starten

Die Bauarbeiten des Minikreisels gehen in die nächste Phase.

Die Bauarbeiten des Minikreisels im Bereich der Bahnhofstraße / Finkenbreil / Feldstraße schreiten voran. Nachdem die Kanalarbeiten abgeschlossen wurden, sind die Bauarbeiter nunmehr dabei, die Gehwege herzustellen. Die Umleitung bleibt bis auf Weiteres bestehen, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Derzeit sieht der Zeitplan für die Baustelle vor, die Asphaltierungsarbeiten in der letzten Augustwoche vorzunehmen. Danach wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, kündigt die Gemeinde abschließend an.