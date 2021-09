Atmosphäre wie im 16. Jahrhundert

Unterhielten die Gäste zu später Stunde am Samstag in der Friedhofskapelle (v.l.): Denis Kumpmann (Tenor), Juliane Laake (Viola da gamba), Judit Kumpmann (Mezzosopran), Katharina Brodesser (Sopran) und Thorsten Schlepphorst (Spinett)

Kerzenlicht, die Klänge einer Gambe und eines Spinetts, dazu mehrstimmige Gesänge aus der Zeit der Renaissance und des Frühbarocks: Am späten Samstagabend verwandelte sich die Friedhofskapelle in einen kleinen italienischen Konzertsaal des 16. Jahrhunderts. Die stimmige Atmosphäre wurde noch durch die Projizierung von kleinen, sich bewegenden, grünen Lichtpunkten am „Himmel“ der Friedhofskapelle verstärkt.

Rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer waren der Einladung von Kirchenmusiker Thorsten Schlepphorst und dem Arbeitskreis „Faire Woche“ gefolgt, um die italienische Madrigalmusik von Juliane Laake (Viola da gamba), Katharina Brodesser (Sopran), Judit Kumpmann (Mezzosopran), Denis Kumpmann (Tenor) und Thorsten Schlepphorst (Spinett) zu hören. „Die Friedhofskapelle ist der Raum, der am wenigsten zeitlich genutzt wird“, erklärte Thorsten Schlepphorst, weshalb er sich dieses Gebäude als Konzertort ausgesucht hatte.

Ein paar bodenständige Instrumentenklänge

Das Thema des Abends handelte „Von Liebe und Finsternis“. Denn in den Texten der italienischen mehrstimmigen Vokalstücke (Madrigale) dreht es sich meist um zwischenmenschliche Beziehungen. Zwischen den einzelnen Abschnitten erläuterte Juliane Laake, was die drei Sängerinnen und Sänger in den verschiedenen Madrigalen zum Besten gaben. „Damit es bei so viel Liebe nicht allzu romantisch wird, haben wir ein paar ganz bodenständige Instrumentenklänge dazwischen gesponnen“, kündigte Juliane Laake, die die Sopran- und Bassgambe spielte, an.

Gamben seien keinesfalls die Vorläuferinstrumente der Geigen und Bratschen gewesen, „denn es gab sie parallel“, erläuterte Laake und ergänzte: „Aber die Gamben gehörten immer in ein aristokratisches, nobles und vornehmes Umfeld, weil Geigeninstrumente in der Straßenmusik verwendet wurden.“ Das habe auch einen Grund. Denn Gamben könne man nur im Sitzen spielen. „Mit Geigeninstrumenten war man immer mobil.“ Die Gamben seien mit dem Aufstieg des Bürgertums und der moderneren klassischen Musik verschwunden. „Mit dem Aufkommen der alten Musikbewegung im 20. Jahrhundert kamen die Gamben zu neuem Leben“, so Laake abschließend. Die Gambistin musste jedes Mal, wenn sie von der Sopran- auf die Bassgambe und umgekehrt wechselte, die Darmsaiten neu stimmen.



Nach etwas mehr als einer Stunde hervorragender Musik aus der Renaissance signalisierten die Protagonistinnen und Protagonisten, dass das Publikum jetzt klatschen könne. Der Beifall war so groß, dass das Ensemble sogar noch eine kurze Zugabe einräumte.