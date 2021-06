Auenpark nimmt Form an

So soll der Auenpark nach derzeitiger Planung aussehen. Der Jammertalsbach fließt durch den Park und an einer Stelle mit dem Hellbach zusammenfließen. An Retentionsraum stehen 5540 Kubikmeter zur Verfügung. Welche Vorschläge von Bürgern umgesetzt werden, steht noch nicht fest.

Foto: Gemeinde Nordwalde/Sigrid Terstegge