Auf den Freispruch folgt sofort die Berufung

Nach dem Freispruch ging die Staatsanwaltschaft sofort in Berufung: Ein 27-jähriger Nordwalder ist vom Amtsgericht Rheine vom Vorwurf freigesprochen worden, seine Lebensgefährtin am 22. Mai 2021 mit einem Plastikschwert geschlagen – und dabei versehentlich auch seinen Sohn getroffen zu haben.

Bei dem ersten Hilferuf der Frau an die Polizei sprach sie vom Einsatz einer Pistole, welche die Polizisten aber nicht gefunden hätten, wie sie als Zeugen sagten. Auch die Diplompädagogin aus dem Frauenhaus konnte zu der gefährlichen Körperverletzung nichts sagen. Dazu war es erst nach dem Aufenthalt des mutmaßlichen Opfers im Frauenhaus gekommen. Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Monate mit Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung beantragt. Durch die Berufung liegt die Entscheidung jetzt beim Landgericht Münster.

Hitzige Diskussionen

Die Referendarin der Staatsanwaltschaft war von der Schuld des Angeklagten nach der Aussage der Geschädigten überzeugt, sodass weitere Zeugen geladen wurden. „Mir ist die Beweislage zu dünn“, hatte die Richterin bereits nach der Vernehmung des mutmaßlichen Opfers gesagt, weil die 38-jährige Frau sich nicht an Einzelheiten des Tathergangs erinnerte und unterschiedliche Angaben zu ihrer Aussage bei der Polizei machte. Der Referendarin erschien die Geschädigte glaubhaft, „weil sie ehrlich gesagt hat, dass ihr vierjähriger Sohn nur versehentlich von dem Stock getroffen worden ist“.

Zum zweiten Verhandlungstag erschien eine erfahrene Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Sie sah in den unterschiedlichen beziehungsweise lückenhaften Aussagen des „Opfers“ keine Unglaubwürdigkeit, „weil traumatisierte Menschen sich oft nicht an Einzelheiten erinnern können“, und den gewalttätigen Angriff wegen der Emotionen nicht genau wiedergeben könnten. Die Zeugin befand sich vom 27. April bis 5. Mai 2021 im Frauenhaus, weil sie unter den hitzigen Diskussionen und sexistischen Beschimpfungen „vor dem Kind“ gelitten habe, wie sie als Zeugin berichtete. Bereits damals hätte sie von sexuellen Handlungen des Angeklagten unter Zwang berichtet und sagte auch bei Gericht, dass er ihr die Pistole unter das Kinn gehalten und sie zum Sex gezwungen. Aber das war in diesem Verfahren nicht Gegenstand der Gerichtsverhandlung. Es steht eine weitere Gerichtsverhandlung gegen den Angeklagten wegen Vergewaltigung an.

Indiz für die Glaubwürdigkeit

Der Nordwalder bestätigte zwar heftige Streitereien aus Eifersucht und wegen seiner infrage gestellten Vaterschaft, aber keine Gewalttaten. Polizisten gaben auf Nachfrage der Richterin an, dass der vierjährige Junge ihnen gegenüber von dem Schlag des Vaters mit dem Stock gesprochen hätte.

Wenige Tage vor dem zweiten Prozesstag war der Angeklagte wegen einer Trunkenheitsfahrt aufgefallen. Auch darin sah die Staatsanwältin ein Indiz für die Glaubwürdigkeit seiner Lebensgefährtin, die über seine Trunksucht geklagt hatte. Sie sagte mehrfach: „Es ist so viel passiert, er trinkt so viel, ich kann mich nicht genau erinnern“. Deswegen hatte die Richterin bis zum Urteil Zweifel an der gefährlichen Körperverletzung von Seiten des Angeklagten.