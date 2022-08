Auf einem guten Weg

Es hört sich alles noch nicht so an, wie Rafael D. Marihart das haben möchte. Die Silben und Wörter folgen zu abgehackt aufeinander. „Ganz, ganz breites Legato“, sagt der Chorleiter. Die Vokale ganz lang, die Konsonanten ganz spät. „Wenn man das sprechen würde, klingt es doof. Das weiß ich auch. Aber wir sprechen es ja nicht, wir singen es. Und dann klingt es schön“, erklärt Marihart und fordert auf: „Eins, zwei und...“ Schon erklingt die Melodie von „Die Schöne und das Biest“ in der Kapelle des St.-Augustinus-Altenzentrums.

