Auf Rätseljagd gehen

Ein Escape Room in Nordwalde – das soll an einem Tag im April Realität werden. Zu dem Abenteuerspiel sind Jugendliche eingeladen. Der Nachmittag soll der Auftakt von mehreren Veranstaltungen sein, die sich an junge Leute aus dem Ort richten.

Eine Rätseljagd gemeinsam mit anderen Jugendlichen können junge Nordwalderinnen und Nordwalder im April machen. Alle Rätselfans, Hobbydetektive und Spürnasen von zehn bis 16 Jahren lädt die Pfarrgemeinde St. Dionysius zu ihrem Escape-Room-Nachmittag ein. Dabei müssen die Jugendlichen Aufgaben oder Rätsel lösen, um das Spiel zu meistern. Das Angebot ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Bereits seit längerer Zeit überlegen Maren Bals und Leonie Kellermann, was für Angebote für Jugendliche sie in Nordwalde schaffen könnten. „Das war gar nicht so einfach“, sagt Bals. Welches Alter wollen sie ansprechen? Worauf haben die jungen Leute Lust? Mit solchen Fragen haben sich Kellermann und Bals beschäftigt. Vom Alter her richtet sich der Nachmittag an Kinder und Jugendliche zwischen Kommunion und Firmung. Auf die Idee für einen Escape Room sind die Organisatorinnen durch Bals’ Sohn gekommen, der bei einem solchen Abenteuerspiel mitgemacht hat und das „total toll“ fand.

Offenes Angebot für alle

Bei einem Anbieter in Steinfurt mietet die Pfarrgemeinde Boxen an, in denen sich alle Utensilien für eine spannende Rätseljagd befinden. Aufgebaut wird das Spiel im Pfarrsaal der St.-Dionysius-Kirche. Es findet am 22. April (Samstag) von 15 bis 18 Uhr statt.

Welche Aufgaben die Jugendlichen genau zu lösen haben, können auch Leonie Kellermann und Maren Bals noch nicht sagen. „Die Boxen können individuell bestückt werden“, erklärt Kellermann. Wie lange es dauert, das Rätsel zu lösen? „Das ist auch ein bisschen davon abhängig, wie pfiffig die Leute sind.“ Die Initiatorinnen könnten sich auch zwei verschiedene Escape Rooms mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen je nach Alter vorstellen. Das wird sich zeigen, wenn klar ist, wie viele sich anmelden.

Mit dem Angebot sollen explizit nicht nur die jungen Nordwalder angesprochen werden, die bereits in Gruppen wie den Pfadfindern oder Messdienern aktiv sind. „Das ist ein offenes Angebot für jeden“, sagt Maren Bals. Wer eine Freundin oder einen Klassenkameraden aus einem Nachbarort mitbringen möchte, kann das ebenfalls machen. Ob alleine, zu zweit oder mit einer größeren Freundesgruppe – es kann sich jede und jeder anmelden.

Anmeldung per Whatsapp

Nach der Rätseljagd soll der Nachmittag mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen. Dann würden Leonie Kellermann und Maren Bals von den Jugendlichen auch gerne erfahren, auf welche Angebote sie sonst noch Lust hätten. Denn der Escape Room soll nur der Auftakt sein, sagt Bals. Denn: „Wir planen über das Jahr hinweg noch weitere Aktionen.“

Anmeldungen für den Escape Room nehmen Maren Bals unter Telefon 01 52 / 53 45 71 00 und Leonie Kellermann unter Telefon 01 70 / 29 87 87 2 per Whatsapp bis zum 8. April (Samstag) entgegen. In der Nachricht sollten der Name und das Alter enthalten sein.