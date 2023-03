Auf Schatzsuche

Die Schätze liegen alle im Dunkeln. Erst wenn Mechtild Hueske mit der Lampe auf die Schreibmaschine aus den 20er oder 30er Jahren hält, auf den 90 Jahre alten Haartrockner oder den alten Webstuhl, der früher wohl bei Fraling im Einsatz war, ist richtig zu sehen, was sich im Georg-Kramann-Heimatmuseum alles verbirgt. Denn das Museum ist seit Jahren geschlossen, die Schäden am Gebäude sind zu gravierend, um Besucherinnen und Besuchern die Ausstellung zu präsentieren. Strom und Heizung sind abgeschaltet, es ist dunkel und kalt in dem Haus.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet