Aufenthaltsqualität im Ortskern steigern

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins trafen sich nun zu einer Versammlung in der Fotowerkstatt, um über verschiedene kommunal- und bundespolitische Themen zu diskutieren.

Im Zentrum standen dabei Informationen über die aktuellen Vorhaben in Nordwalde. Dazu berichteten die Mitglieder der Fraktion aus dem Gemeinderat über die jüngsten Beschlüsse und stellten auch die neuesten Pläne für den Vorplatz des Bürgerzentrums sowie die Straßenverläufe zwischen Felix-Fraling- und Grevener Straße vor. Die SPD-Mitglieder begrüßten grundsätzlich, dass nach der Fertigstellung des Bürgerzentrums auch die Ortsmitte mit- und umgestaltet wird, um den Ort zukunftsfähig zu machen. Es bestand Einigkeit, dass in den nächsten Planungsrunden zum Ortskern ein stärkerer Fokus auf die Steigerung der Aufenthaltsqualität, beispielsweise durch mehr Grünanlagen und Begegnungsmöglichkeiten wie Spielgeräte und Sitzgelegenheiten, gelegt werden sollte. Bei der Anzahl von Pkw-Parkplätzen gingen die Meinungen auseinander. Begrüßt wurde die Idee, die besonders zentral gelegenen Parkplätze in der Parkdauer zeitlich zu begrenzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

Wunsch nach Kostenbegrenzung

Bezüglich der neuesten Kostenschätzung für das Bürgerzentrum fühlten sich die Fraktionsmitglieder in ihren Befürchtungen bestätigt. Zwar fand die ursprüngliche Forderung der SPD, auf die vollständige Unterkellerung sowie die Balkone aus Kostengründen zu verzichten, im Rat keine Mehrheit. Die Fraktion solle nach Meinung der SPD-Mitglieder aber weiter auf eine Kostenbegrenzung, etwa bei der Ausstattung, hinwirken.

Dass die Herausforderungen für die Gemeinde in nächster Zukunft enorm zunehmen werden, bestätigte auch der Bericht aus der SPD-Kreistagsfraktion. So werden unter anderem die Kosten für die Eingliederungshilfe im Haushalt des LWL, für die die Kommunen aufkommen müssen, im nächsten Jahr deutlich steigen und dadurch auch der kommunale Haushalt deutlich belastet – die finanziellen Spielräume für die Gemeinde werden damit noch kleiner, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die SPD-Mitglieder unterstützen die Forderung, dass sowohl Land und Bund als auch der Kreis den Kommunen hier finanziell unter die Arme greifen sollte.

Langjährige Mitglieder geehrt

Genauso breit wurde auch der Antrag der SPD-Fraktion im Gemeinderat zur regelmäßigen Beteiligung der Sport- und Kulturvereine im entsprechenden Ausschuss unterstützt. Viele Mitglieder wissen bisher nur wenig über die jeweiligen Angebote wie auch die besonderen Herausforderungen der Vereine. Eben dieses Wissen sei aber für politische Vertreter aus Sicht der SPD eine wesentliche Grundlage für gute Entscheidungen.

Zuletzt wurden vier langjährige Mitglieder für 15, zweimal 35 und 45 Jahre Parteimitgliedschaft geehrt. Mit Vorfreude sehen die SPD-Mitglieder zudem dem Besuch des Bundestagsabgeordneten Jürgen Coße, der am 26. Oktober (Mittwoch) im Forum der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule aus der Berliner Politik berichten wird, entgegen.