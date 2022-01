Aus der Schule für Schulen

Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule hat die Spenden vom Tag für Afrika an den Freundeskreis Ghana übergeben: Sabine Pieper-Nathaus (stellvertretende Schulleiterin der KvG), Annegret Schulte-Sutrum, Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup, Margret Wältring, Waltraut Ruland, Pfarrer Blaise Emebo und Konrad Kathmann (Diakon und Lehrer an der KvG).

Er komme wieder, das hatte Pfarrer Blaise Emebo schon vor einigen Wochen angekündigt, als sich seine Zeit in der Pfarrgemeinde St. Dionysius dem Ende entgegen neigte. Einen freien Sonntag an seiner neuen Wirkungsstätte in Stadtlohn nutzte er vor Kurzem, um einen Abstecher nach Nordwalde zu machen. Diese Gelegenheit ließ sich die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule nicht entgehen, um ihre Spenden vom Tag für Afrika zu überreichen.

Dabei hatten die Schülerinnen und Schüler reichlich Geld für verschiedene Projekte gesammelt: 4925,19 Euro sind zusammengekommen. Blaise Emebo bekam nicht nur 1000 Euro für ein Schulprojekt in Nigeria überreicht, er hatte sich schon im September am Tag für Afrika in der KvG beteiligt und über das Leben in seinem Heimatland und das Schulprojekt gesprochen. Die Schüler hätten ausdrücklich betont, dass auch Geld nach Nigeria gehen soll, sagten die stellvertretende Schulleiterin Sabine Pieper-Nathaus und Oberstufen-Abteilungsleiter Konrad Kathmann.

Ein Teil der Spenden ging auch an den Verein Lichtstrahl Uganda. Einige Schüler hatten sich am Tag für Afrika intensiv mit der Klimakrise auseinandergesetzt, deshalb floss zudem Geld an die Stiftung Plant for the Planet. Den Großteil der Spenden überreichte die KvG-Gesamtschule an den Freundeskreis Ghana: 3165,19 Euro erhielt der Partnerschaftsausschuss der Kirchengemeinde St. Dionysius.

Für das Projekt „Bildungsfonds“ engagieren sich die Schülerinnen und Schüler der KvG bereits seit Jahren. Der Freundeskreis Ghana ermöglicht damit Kindern in Damongo den Schulbesuch. Seit 2010 haben mehr als 50 Kinder Unterstützung aus Nordwalde erhalten. Der Bildungsfonds Damongo ermöglicht hochbegabten, aber mittellosen Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch. Er finanziert die Schulgebühren, Bücher, Hefte, Papier, Stifte, Schuluniform und Sandalen sowie in manchen Fällen auch Fahrtkosten. Jeder gespendete Euro kommt eins-zu-eins in Damongo an, verspricht der Freundeskreis Ghana.

Die Schülerinnen und Schüler der KvG-Gesamtschule hatten im September unterschiedliche Projekte umgesetzt, um Spenden zu sammeln. Besonders erfolgreich war eine sechste Klasse, die beim Sponsoren-Triathlon ihres Jahrgangs alleine mehr als 1000 Euro zusammenbekam. Aber auch die anderen Jahrgänge sammelten Spenden oder beschäftigten sich thematisch mit Afrika. Die Fünfer sägten beispielsweise Tiere aus Holz und kramten Geld zusammen, das sie in ihren Taschen hatten. Die Neuner putzten vor Supermärkten Fahrräder. Die Zehner verkaufen selbst gemalte Bilder.