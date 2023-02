Ausstellung über NS-Opfer

Die Wanderausstellung mit dem Titel „Vergessenen begegnen – NS-Opfer aus dem Münsterland“ ist nach Stationen bei der Bezirksregierung Münster und dem Stift Tilbeck in der Nordwalder KvG-Gesamtschule zu sehen. Am 28. Februar wird sie im Beisein des Initiators der Ausstellung eröffnet.

Die Schicksale von acht Menschen und ihren Familien, die aus ganz verschiedenen Gründen Opfer der Nazi-Diktatur wurden, sind in einer Wanderausstellung mit dem Titel „Vergessenen begegnen – NS-Opfer aus dem Münsterland“ dokumentiert. Nachdem sie zunächst in der Bezirksregierung Münster und dem Stift Tilbeck in Havixbeck zu sehen war, ist die Ausstellung in reduzierter Form jetzt in der Cafeteria der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule aufgebaut.

Am kommenden Dienstag (28. Februar) wird sie um 17.15 Uhr eröffnet. Dazu sind Interessierte eingeladen. Peter Schilling vom Verein Stolpersteine wird als Initiator der Ausstellung in der alten Aula der Gesamtschule eine kurze Einführung geben und Fragen beantworten. Die Ausstellung richtet sich an Erwachsene und ältere Jugendliche. Sie kann bis zum 30. März (Donnerstag) montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 16 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Der frühere Schulleiter Dr. Meinolf Rohleder war auf die Idee gekommen, die Ausstellung an die KvG-Gesamtschule zu holen, berichtet seine Nachfolgerin Karla Müsch-Nittel. Die Ausstellung wird an der KvG in den Unterricht der älteren Schülerinnen und Schüler eingebunden. Mit Texten und Audiobeiträgen erfahren die Besucherinnen und Besucher etwas über die Schicksale der acht Menschen und ihrer Familien. Diese stehen stellvertretend für unterschiedliche Opfergruppen wie zum Beispiel Homosexuelle, Sinti und Roma, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter oder Zeugen Jehovas.