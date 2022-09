Baden wird teurer

Wer die Nordwalder Schwimmhalle nutzen möchte, muss dafür künftig mehr bezahlen. Dafür stimmte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend. Die Gemeinde hatte die Gebührensätze in den vergangenen sechs Jahren unberührt gelassen. Seitdem hat sie in der Schwimmhalle umfangreich renoviert. Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Badebetriebs stieg an. Mit den höheren Gebühren sollen nun die steigenden Energiekosten ein wenig aufgefangen werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch