Barrierefreier Einstieg in den Bus

Einige Haltestellen in Nordwalde sollen barrierefrei umgebaut und beleuchtet werden. Die größten Veränderungen stehen an der Gangolfschule bevor: Dort soll der Bus künftig auf der Straße halten und nicht mehr in einer Einbuchtung. Zudem soll der Radweg verlegt werden.

Damit Menschen im Rollstuhl, blinde Personen oder Eltern mit Kinderwagen besser in den Bus einsteigen können, sollen Haltestellen in Nordwalde barrierefrei umgebaut werden. Zudem sollen Haltestellen beleuchtet werden. Langfristig will der Kreis Steinfurt einen vollständig barrierefreien Öffentlichen Personennahverkehr. Ziel ist, bis zum kommenden Jahr in jeder Ortschaft schon eine gewisse Anzahl an barrierefreien Haltestellen zu schaffen.